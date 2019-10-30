Son dakika haberi: FED faiz kararı açıklandı mı? 2019 FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Küresel piyasalar, gözünü kulağını bugün açıklanacak olan Ekim ayı FED faiz toplantısı kararına çevirdi. Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı faiz indirimi veya arttırımı sonucu neticesinde, dolar başta olmak üzere döviz kuru ile altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanması bekleniyor. Durum böyle olunca, yatırım yapmayı düşünen milyonlarca vatandaş da 'FED faiz toplantısı sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz ay 25 baz puan indirim giden Amerikan Merkez Bankası, politika faizini yüzde 1.75 ile 2.00 aralığına indirmişti.

2019 FED FAİZ İNDİRİRSE DOLAR VE ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Hiç şüphesiz, yatırımcılarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de 'FED faiz indirirse dolar, altın fiyatları ne kadar olur?' olarak öne çıkıyor. Zira, Amerikan Merkez Bankası'nın indirim veya arttırım kararı neticesinde dolar ve altın fiyatları üzerinde bir dalgalanma yaşanması öngörülüyor.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Peki, 2019 Ekim FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak ve kararı saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin görüşleri eşliğinde konuya yönelik son dakika gelişmelerini ve merak edilen tüm detayları sizler için derledik.