Kredi faiz oranlarında yeni indirim... İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar kredi faiz oranlarında yeniden bir düşüş yaşanıp-yaşanmayacağını merakla takip ediyor. Kamu bankaları Merkez'in ilk 2 politika faizi indiriminin ardından harekete geçmiş daha sonra özel bankalar da müşterilerine yönelik kampanya hazırlayarak konut - taşıt - ihtiyaç kredilerindeki çok önemli düşüşler yaşanmasını sağlamıştı. Uzmanlar kredi faizlerinde yeni bir indirim dalgasının geleceğini de belirtiyor.

İşte Akbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB ve diğer tüm bankaların kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.35

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.25

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.39

Ev kredisi: 1.17