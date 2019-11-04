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Kredi faiz oranlarında yeni indirim... İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimlerinin ardından daha da yakından takip ediler hale geldi. Kredi faizlerinde düşüş beklentisi olan vatandaşlar bankaların güncel - ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını gün-gün araştırıyor. Özellikle ev ve araba almak ya da diğer ihtiyaçlarını kapatmak isteyen bireyler 'kredi faiz oranları ne kadar' sorgulamalarını internet üzerinden yapıyor. Peki güncel oranlar ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor? İşte , Vakıfbank, Akbank, TEB, Halkbank ve diğer bankaların 2019 kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 4.11.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 12:00
Kredi faiz oranlarında yeni indirim... İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar kredi faiz oranlarında yeniden bir düşüş yaşanıp-yaşanmayacağını merakla takip ediyor. Kamu bankaları Merkez'in ilk 2 politika faizi indiriminin ardından harekete geçmiş daha sonra özel bankalar da müşterilerine yönelik kampanya hazırlayarak konut - taşıt - ihtiyaç kredilerindeki çok önemli düşüşler yaşanmasını sağlamıştı. Uzmanlar kredi faizlerinde yeni bir indirim dalgasının geleceğini de belirtiyor.

İşte Akbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB ve diğer tüm bankaların kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.35
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.25

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.39
Ev kredisi: 1.17

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Kredi faiz oranlarında yeni indirim... İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!
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