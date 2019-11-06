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Son dakika: Dolar bugün ne kadar? Güncel alış ve satış fiyatı 6 Kasım

Dün gün içerisinde 5,68’i gören, akşam saatlerinde ise yukarı yönde bir hareketle 5,74 seviyesine ulaşan dolar/TL kurunun bu sabah hangi seviyeden güne başladığı merakla araştırılıyor. Bankalararası piyasadaki alış ve satış fiyatlarındaki son duruma dolar bugün ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.11.2019 10:02
Son dakika: Dolar bugün ne kadar? Güncel dolar kuru alış ve satış fiyatı 6 Kasım

Dolar ve Euro fiyatlarında yaşanan son dakika değişimleri yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcıların yakın takibinde olduğu döviz kuruna ilişkin son dakika değişimleri Sabah.com.tr'de. Doların global bir para birimi olması ve bugün yaşantımızdaki hemen her kalemin fiyatını doğrudan etkilemesi, dolar fiyatlarının yakından takip edilmesine sebep oluyor. İşte büyük ve küçük yatırımcıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da yoğun olarak araştırılan 6 Kasım güncel dolar fiyatları.

DOLAR NE KADAR?

6 Kasım sabah saat 09:56 itibarıyla Dolar kuru, 5,76 TL'den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerler Sabah.com.tr'nin A Para sayfasından takip edebilirsiniz.

Dün gün içerisinde 5,68'lere kadar çekilen dolar/TL kuru, akşam saatlerinde ABD borsalarının açılmasıyla yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Kurdaki yükseliş, Avrupa borsalarının kapanışıyla birlikte 5,74'ün üzerine kadar ulaştı ve dolar kuru bu sabah itibarıyla 5,76'dan işlem görmeye başladı.

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Son dakika: Dolar bugün ne kadar? Güncel dolar kuru alış ve satış fiyatı 6 Kasım
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