Bir rüya daha gerçek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hayata geçirilen Demir İpek Yolu projesi kapsamında Çin ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığında yeni bir dönem başlatacak Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattında tarihi bir gün yaşandı. BTK hattı ile Marmaray'ı kullanarak ilk kez Çin'den Avrupa'ya ulaşacak yük treni, Ankara'ya ulaştı. Törenle İstanbul'a uğurlanan ve sabaha karşı Marmaray'ı kullanarak Avrupa yakasına geçen tren, Prag'a hareket etti. Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne düşüren BTK Hattı, projeye Marmaray'ın da dahil edilmesiyle, Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi de 18 güne düşürdü.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak devasa bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan 'Tek Kuşak Tek Yol Projesi'ne bu çerçevede özel önem verdik. Bu kapsamda Türkiye- Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu işbirliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde, Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan tren, dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön vermiştir" dedi.30 Ekim 2017'den itibaren faaliyete başlayan bu hattın, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni dönemin habercisi olduğunu kaydeden Turhan şöyle devam etti: "Bu hat ile ülkemiz, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan yine Türkiye'ye uzanan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline gelmiştir. Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür. Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacaktır."Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek Yolu Hattı'nın, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli bir alternatif oluşturduğuna dikkat çeken Turhan, "Yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve 42 TIR'a eşdeğer elektronik ürün yükü taşıyan China Railway Ekspress 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat edecek. Bu yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattını ve Marmaray'ı kullanarak orta koridor üzerinden taşınması büyük tasarruf sağlayacaktır" dedi.Shaanxi Bölgesel Parti Komitesi Sekreteri Heping Hu, tarihi ipek yolunun canlandırılması için Ankara'da tarihi bir ana tanıklık edildiğini kaydetti. Hu, proje kapsamında Türkiye ile eğitim, kültür ve arkeoloji alanlarında da işbirliğini artırmak istediklerini kaydetti. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da, dünya demiryolları için bugünün bir milat olduğunu kaydederken, 10 ülke demiryollarının hat üzerinde kullanılacağını söyledi. Kazakistan Ulusal Demiryolu A.Ş. Başkanı Sauat Mynbayev, ilk kez Marmaray'dan bir yük treninin geçecek olması ile tarihi bir dönemden geçildiğini ifade etti. Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Safarov, yük treninin Trans Hazar, Bakü-Tiflis-Kars hattı ile Marmaray ile doğrudan Avrupa'ya hareket eden ilk tren olacağına dikkat çekti.Proje kapsamında TCDD Taşımacılık, Xi'an Continental Bridge International Lojistik ve Pasifik Eurasia arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Ayrıca yine TCDD Taşımacılık ile ADY Konteyner, Gürcistan Demiryolları Lojistik Terminaller, KTZ Express, Pasifik Eurasia, Xi'an Uluslararası Ticaret ve Lojistik Parkı arasında yeni bir protokol imzalandı.