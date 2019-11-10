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Sahte çek tarih oluyor

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Sahte çek tarih oluyor
Ticaret hayatında elektronik çek devreye giriyor. Sahte çekler tarih olurken, karşılıksız çekleri engelleyecek yeni sistemin ayrıntılarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. Bakan Pekcan, "Artık elektronik çek, sistem üzerinden verilebilecek. Böylelikle bu çekler hamiline olmayacak; kaybolması, çalınma ve karşılıksız çek riskini ortadan kaldırmış olacağız" dedi.
Düzenleme ile POS, ATM ve tüm dijital kanallardan elektronik çek işlemlerinin yapılması mümkün olacak. Çeklere yazılan tutar, vade, ciro kayıt altına alınırken, konkordato ilan eden şirket çek yapraklarını kullanmaya devam edemeyecek. Karşılıksız çek düzenleyenin e-çek defteri kullanıma kapanacak. Uluslararası ticarette ulusal para birimleriyle ödeme ağı oluşturken, şirketler cirosuyla orantılı şekilde çek yazabilecek.
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