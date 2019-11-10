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Tanesi 50 liraya satılan üreticinin yeni gözdesi

'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, muz ve avokadonun önemli bir ticari değere ulaşması, çiftçileri farklı bir tropikal ürün olan, tanesi 50 liradan satılan mangoya yönlendirdi. Alanya'da şu ana kadar 220 üreticiye fidan desteği verildi. üretim alanı da son iki yılda 150 dekara ulaştı. Şimdiye kadar yaklaşık 7 bin fidan satışı gerçekleştirildi. Mango fidanı dikildikten 3 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. 5 yaşına geldiğinde ise yaklaşık 100 mango alınıyor

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.11.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 12:41
Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi

'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde ürün çeşitlendirilmesi amacıyla avokadonun ardından üretimine geçilen da üreticinin yüzünü güldürmeye başladı.

Tropikal meyve yetiştiriciliğinin son yıllarda arttığı Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, muz ve avokadonun önemli bir ticari değere ulaşması, çiftçileri bir başka tropikal ürün olan mangoya yönlendirdi.

Tanesi 50 liraya kadar alıcı bulan mangoya bölgedeki yabancılar kadar yerli halk da ilgi gösteriyor. Lezzeti ve aroması daha iyi olduğu için ithaline göre daha çok tercih edilen yerli mangonun üretim alanı da her geçen yıl artıyor.

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Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi
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