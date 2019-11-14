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bugün ne kadar, kaç TL? 14 Kasım Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları CANLI

Güncel piyasalarda bir yükseliş yaşanırken, altın fiyatlarına yönelik son dakika hareketliliği dikkat çekiyor. Bu doğrultuda, güncel bilgisi haftanın dördüncü gününde de en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, şu an kaç TL? Haberimizden anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları ile beraber 14 Kasım 2019 Perşembe bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 08:49
Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 14 Kasım Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları CANLI

Piyasalar için haftanın dördüncü işlem günü gelirken yükseliş içerisinde. Öyle ki, bu sarı metalin durumu ülkemiz özelinde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli yatırım eksenli yapılıyor. Tam bu noktada, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan alış satış fiyatlarının Kasım ortası itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 14 Kasım 2019 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?


Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 14 Kasım 2019 Perşembe gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 14 Kasım Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları CANLI
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