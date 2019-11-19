Avrupa’ya gaz verme törenine katılacaklar

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BUGÜN NELER OLDU

zerbaycangazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı hedefleyen TANAP projesinde iki ülkenin lideri ay sonunda İpsala'da düzenlenecek törenle Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesine gaz verecek. TAP'ın önümüzdeki yıl tamamlanması beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in "biz hazırız" mesajı vereceği kaydedildi. Türkiye, bölgesindeki enerji geçiş güzergâhı olarak stratejik üstünlüğünü daha da ileri bir boyuta taşımayı hedeflerken, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek törenlerle gerek Azeri gerekse Rus gazının Avrupa'ya taşınması noktasında önemli adımlar atılmış olacak.Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 gaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınması amacıyla 6.5 milyar dolar yatırım bedeli ile tamamlanan TANAP'ta bir sonraki safhaya geçiliyor. 30 Kasım Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in katılımı ile birlikte Edirne İpsala'da TANAP'ın Avrupa ayağı olan TAP hattına gaz verme töreni yapılacak. Avrupa'nın yapımını geciktirdiği ve henüz tamamlayamadığı TAP projesiyle ilgili olarak iki liderin, "Biz gaz vermeye hazırız" mesajı vereceği öğrenildi. TANAP'la Türkiye'ye Ekim 2019 sonu itibarıyla 3.08 milyar metreküp doğalgaz taşındı. Türkiye'nin TANAP'ta ilk yıl için 2 milyar metreküp, Haziran 2019-Haziran 2020 arasında ise 4 milyar metreküp doğalgaz taahhüdü bulunuyor. Haziran 2020 sonundan itibaren ise yıllık 6 milyar metreküp doğal gaz gelecek. TAP'ın hazır olmasıyla beraber ise hat tam kapasiteye ulaşarak 16 milyar metreküplük bir taşıma hacmine ulaşacak.