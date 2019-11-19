AYD yabancı devleri ağırladı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen geleneksel MAPIC Türkiye Yatırımcılar Ağı davetinde, 240 perakendeci ve yatırımcı bir araya geldi. Yeni işbirliği ve ortaklıklara zemin hazırlanabilmesi için düzenlenen yemeğe Türk gayrimenkul ve perakende sektörü oyuncularıyla uluslararası sektör liderleri yoğun katılım gösterdi. ICSC Avrupa Başkanı Peter Wilhelm, Türkiye'nin, Avrupa'daki en dinamik ve yenilikçi pazarlardan biri olduğunu söyledi. Türkiye'yi tümüyle Avrupa'nın bir parçası olarak gördüklerini belirten Wilhelm, şunları kaydetti: "3 yıldan beri AYD'nin MAPIC yemeğine tereddütsüz bir şekilde katılıyorum, çünkü burada kendimi evimde hissediyorum. Türkiye, Avrupa'daki en dinamik ve yenilikçi pazarlardan biri. Kişisel olarak görüşüm Türkiye tümüyle Avrupa'nın bir parçası. Türkiye'den sektör temsilcilerini hem bu çalışma gruplarına hem de ICSC Avrupa'ya girmelerini çok arzu ediyoruz. Türkiye son derece etkileyici bir pazar ve müthiş markalara sahip. Türk markalarını Doğu Avrupa'da birçok ülkede görüyoruz ancak Batı Avrupa'da çok fazla göremiyoruz. Türk markalarını daha fazla Belçika'da, Fransa'da Almanya'da diğer Avrupa ülkelerinde de görmek istiyoruz. Buralarda Türk markalarına ve onların dinamik yapısına, konseptine ihtiyacımız var."



EKONOMİYE DEĞER KATIYOR

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş ise Türkiye'de şu anda 433 AVM'nin, 13 milyon metrekare kiralanabilir alanıyla ekonomiye değer katmaya devam ettiğini aktardı. Alışveriş merkezlerinin sağladıkları sosyal ve kültürel avantajlarla da birer yaşam merkezi haline geldiğini anlatan Altaş, Türkiye'de hâlâ AVM bulunmayan 16 şehrin olduğunu belirterek şunları anlattı: "Araştırmalara göre özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde AVM'lerimiz ailece vakit geçirilebilecek en güvenli yerler olarak görülüyor. Dolayısıyla bu bölgelerimiz hâlâ büyük bir yatırım potansiyeli taşıyor. AYD olarak biz de yerli ve yabancı yatırımcıları doğru yönlendirmekle mükellefiz ve bu yönde çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz."



BÖLGEYE ÖRNEK OLACAK

AYD Başkan Yardımcısı ve JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş da MIPIM'i Türkiye'de yapacaklarını belirtti. Alkaş, "Türkiye'de sektörümüzde son derece olumlu gelişmeler yaşandı ve tüm bu güzel gelişmelerin ödümüzdeki dönemlerde de bölgemizdeki diğer ülkelere de örnek olmasını diliyoruz. Sizlerle daha önce bilgisini paylaştığımız üzere MIPIM'i Türkiye'ye getirmek için çalışacağımıza söz vermiştik. Bu yıl 10-11 Aralık'taki RE360 etkinliğimizde başarılı bir organizasyon geçirmemiz halinde gelecek yıl MIPIM'i Türkiye'de yine hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.



ÜÇ YILDA MAĞAZA SAYISI İKİYE KATLANDI

Birleşmış Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise BMD üyesi markalar 3 yıl gibi bir süre içinde yurtdışındaki mağaza sayılarını neredeyse ikiye katladığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "BMD üyesi markaların yurt dışındaki mağaza sayıları 4 bin 400'lü sayılara ulaştı. BMD üyesi 106 markanın 125 ülkede mağazası var. Türk markalarının tüm dünyada 13 binin üzerinde satış noktası bulunuyor. 3 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz bu büyüme gerçekten etkileyici ancak bizim için yine de yeterli değil. MAPIC'e de Türk markalarının yoğun bir katılımı var ve önümüzdeki yıl çok daha büyük bir katılımla belki de 30'un üzerinden markayla MAPIC'de olmayı umuyoruz."