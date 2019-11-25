Milyarderlerden enerji devrimi

Geçtiğimiz hafta ağır sanayide taşları yerinden oynatabilecek bir gelişmeye imza atıldı. Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Bill Gates, enerji piyasasını sallayacak gelişmelere imza atıyor. Bill Gates'in desteklediği Heliogen adlı bir güneş enerjisi start-up'ı yapay zekâyı da kullanarak 1.000 derecelik ısı yaratmayı başardı. Aynaları kullanarak bu sıcaklığa ulaşan firmanın buluşu, yüksek enerji kullanan tüm sanayileri ilgilendirecek bir gelişme. Çimento, demir-çelik, cam ve birçok sanayi, bu sıcaklık düzeyinde fırınlar çalıştırıyor. Karbon bazlı kaynaklardan enerji ile bu seviyelere ulaşan fabrikalar, güneş enerjisi kullanabilecek. Los Angeles merkezli Heliogen firmasının arkasında Bill Gates ve AOL'un kurucusu Steve Case var. Bunun dışında Bill Gates'in zengin girişimcilerden oluşan arkadaşları ile kurduğu 1 milyar dolarlık da bir fon da var.

2016 yılında kurulan fonda Reliance'ın patronu Mukesh Ambani, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Virgin'den Sir Richard Branson, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ve SoftBank'tan Masayoshi'nin de dahil olduğu bu fon gelecek vadeden 11 start-up'a da yatırım yapmış durumda.

1.000 derece için güneş enerjisi kullanılmasının çevresel etkileri de muazzam. Sanayide sıfır emisyon gibi önemli bir değişim de gerçekleşmiş olacak. Hatta küresel olarak etkisi o kadar derin olabilir ki dünyanın tüm karbon emisyonunun yüzde 20 azaltabilir. Firmanın kurucusu ve CEO'su olan Bill Gross, sadece çimento sektörünün dünyadaki emisyonun yüzde 7'sini tek başına yaptığını belirtiyor. Bill Gross, yakın zamanda 1.500 dereceye çıkabileceklerini de belirtiyor.

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