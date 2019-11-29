Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? 29 Kasım Dolar-Euro fiyatları burada!

Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler ve son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çizdiği dengesiz grafik nedeniyle, global piyasada güvenilirliğini kaybetmeye devam eden kur, yatırım aracı olarak da yerini altına bırakmış durumda bulunuyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Döviz kurlarında yaşanan değişimleri gözlemlemek isteyen vatandaşlar için bu sorunun yanıtına ve haberimizin içerisinde dolar Euro fiyatlarına yer verdik.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar ve Euro fiyatlarında inişli çıkışlı grafik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 29 Kasım dolar ve Euro fiyatları;