2020 KOBİ’ler için atılım yılı olacak

BUGÜN NELER OLDU

KOBİ'LER bütünleşik pazarlama faaliyetleri içinde önceliği yeni medya ve dijital pazarlama kanallarına vermesi gerekiyor. Küçük bir işletmenin sosyal medyada güncel, aktif ve yaşayan bir marka imajı sergilemesi çok daha fazla pozitif algı kazandırıyor. KOBİ'lerin dijital pazarlama sürecinde özelikle, kurumsallık, güncellik, özgünlük ve süreklilik gibi unsurlara dikkat etmeleri şart. Bu kapsamda sürdürülebilir ve verimli bir KOBİ olmanın püf noktalarını İletişim Uzmanı Firüzan Kaymaz ile konuştuk. Kaymaz, "Stratejik bir iletişim planına dayanmayan ve belli bir odak noktası olmayan paylaşımların kurumlara fazla yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Sosyal medya sayfalarını ve web sitesini güncel tutmayan bir KOBİ, potansiyel müşterilerini kaçırdığını daima anımsamalıdır. KOBİ'lere dijitaldeki stratejilerine ek olarak, görünürlük için kreatif kampanyalar oluşturmasını ve müşterilerinden gelen geri bildirimleri özenle toplamasını ve analiz etmesini önerebilirim" diyor. Kaymaz, 2020 yılının dijital pazarlama trendleri hakkında şunları söyledi: 2020 yılının, KOBİ'ler için bir atılım yılı olacağına inanıyorum. 2019 yılında küçük işletmeler dijitalleşmeyi bir büyüme kaldıracı olarak gördü ve kurumsal çeviklik kazandıran yatırımlar yapıldı. Bu eğilimin artarak devam edeceğini, bundan sonraki süreçte ise etkin pazarlama iletişimi yatırımları ile rekabet avantajı elde edileceğini öngörüyorum. KOBİ'lere 2020 yılında öne çıkan dijital pazarlama trendlerini iyi analiz etmelerini, iş yapış modellerine ve ürünlerine uygun kampanyaları kendi bünyelerine entegre etmelerini tavsiye edebilirim. 2020 Dijital Pazarlama Trendleri Sosyal Mesajlaşma Uygulamaları Facebook Messenger, Telegram ve WhatsApp gibi uygulamalar aynı zamanda tüketicilerin, müşterileri ile doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıyor. İyi yönetildiğinde kurumların marka değerine katkı sağlıyor. Facebook Messenger'ın paylaştığı veriye göre her ay bireyler ve işletmeler arasında paylaşılan 10 milyardan fazla mesaj bulunuyor. Mesajlaşma uygulamaları işletmeler için de oldukça popüler bir hale geldi ve yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca kişileştirilmiş mesajlar müşterinin daha çok hoşuna gidiyor. Shoppable Posts (Alışveriş Yapılabilir Gönderi) Günümüzde birçok insan alışverişini sosyal medyadan yapıyor. Instagram kullanıcılarının %60'ı, yeni ürünlerle Instagram sayesinde tanıştıklarını söylüyorlar ve 4.000 üstündeki Pinterest kullanıcıları ise, aradıkları ürünün %70'ini Pinterest yardımıyla bulduklarını belirtiyor. Sosyal medya platformları, kullanıcıların daha kolay alışveriş yapmasını sağlarken aynı zamanda da satıcılarında işlerini kolaylaştırıyor. Instagram, Pinterest ve Facebook, e-alışverişi gönderiler ile entegre hale getirdi. Artık satıcılar bir fotoğraf yükleyerek, fotoğraf içindeki ürünleri etiketleyerek, direkt olarak satış almaya yönlendirilebiliyor. Türkiye'de özellikle Trendyol bu konuda başarılı. Firma ilgili kampanya ürününü öncelikle Instagram hesabında paylaşıyor. Aradaki tek fark; resim üzerine bir kere tıkladığınızda, ürün ile alakalı bilgiler çıkıyor, tüketiciler ürün adı, ürün fiyatı gibi detayları kolaylıkla görebiliyor. Fiyat etiketine tıkladıktan sonra ise tüketiciler ürüne dair daha detaylı bilgi alabilecekleri ve satın alma işlemini gerçekleştirebilecekleri alana yönlendiriliyor. Böylelikle çok hızlı ve kısa yoldan alışveriş yapılabiliyor.Sesli Arama (Voice Search) Amerika'da 66,5 milyon insan Smart Speaker yani "akıllı konuşmacı" kullanıyor. Ayrıca sesli arama özelliği günümüzde Amazon Eko veya Google gibi web sitelerinde mevcut. Dünya genelinde akıllı telefon kullanan kullanıcıların %31'i hafta da en az bir kez Siri, Google Asistanı gibi sesli arama asistanı tercih ediyor. Bu verilere göre 2020'de tüm aramaların %50'sinin sesli arama olacağı öngörülüyor. Bu bilgiler ışığında, sesli arama özelliğinin 2020'nin en büyük çevrimiçi pazarlama trendlerinden biri olacağı tahmin ediliyor. Sesli aramayı kendi sitenize optimize etmenin birçok yolu bulunuyor. Ancak burada "anahtar kelimenin" çok dikkatli ve ayrıntılar düşünülerek seçilmesi gerekiyor. Örneğin; "Fit Kurabiye" değil de "Fit Kurabiye Nasıl Yapılır?" gibi uzun anahtar kelimeler seçmeye özen gösterebilirsiniz.