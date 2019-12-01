Dolar ve Euro bugün ne kadar? 1 Aralık Dolar fiyatları alış satış son dakika!

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere son dönemlerde çizdiği dengesiz grafik nedeniyle yatırımcıların güvenini kaybetmiş bulunuyor. Ellerinde döviz kuru bulunduran vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla 'Dolar ve Euro bugün ne kadar' sorusunun yanıtını araştırıyor. Global piyasada yerini altına bırakan döviz kurları, yatırımcılar tarafından güvenilir olarak görülmüyor. Bu noktada altının daha çok tercih edilmesi gerektiği ekonomistler tarafından belirtiliyor. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde 1 Aralık Dolar Euro alış satış fiyatını sizler için haberimizin içerisinde hazırladık…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 1 ARALIK DOLAR FİYATLARI ALIŞ SATIŞ FİYATI

Dolar ve Euro fiyatlarında inişli çıkışlı grafik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 1 Aralık dolar ve Euro fiyatları;