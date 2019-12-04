Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç tl? 4 Aralık Çarşamba gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu vatandaşların en çok arattığı konular arasında yer alıyor. Küçük yatırımcıdan büyük yatırımcıya kadar hemen herkesin döviz kurlarından daha fazla tercih ettiği bu sarı metal, şu anda bir miktar yükselme eğiliminde bulunuyor. Ekonomistler de ısrarla altının döviz kurlarından daha iyi bir tercih olduğuna ve vatandaşların yatırımını bu yönde yapmaları gerektiğini belirtiyor. Konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırlarken haberimizin içerisinden gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarını bulabilir, anlık değişimleri gözlemleyebilirsiniz. İşte 4 Aralık Çarşamba altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 4 ARALIK ÇARŞAMBA GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

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