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Ziraat’e iki küresel ödül

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Ziraat’e iki küresel ödül
Ziraat Bankası, iki küresel ödül birden aldı. Banka, ilk ödülü The London Institute of Banking and Finance tarafından düzenlenen, 'Finansal Yenilik Ödülleri 2019'da müşteri/ çalışan şikêyetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren sistemiyle aldı. Ziraat ayrıca, Global Banking & Finance Awards 2019'da en iyi dönüşüm yapan işyeri ve çalışan inisiyatifi dalında özel ödül aldı. Ziraat Kurumsal Mimari Grup Başkanı İlker Met, "Bizim geliştirdiğimiz sistem, mümkün olan en hatasız tasarım ile üretim yapılmasını sağlıyor. Sürekli kendi kendini de geliştiriyor" dedi.
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