Türkiye Avrupa’nın büyüme motoru

BUGÜN NELER OLDU

Küresel sermaye hareketlerinde yaşanan daralmaya rağmen, Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor. Türkiye pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Amerikan şirketi Procter & Gamble'in (P&G) Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Polonya'dan Hindistan'a kadar olan alanda, üretim gücü en yüksek ülke Türkiye. Ülkemiz Avrupa'nın büyüme motoru konumunda" dedi. Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için cazibesini koruduğuna vurgu yapan Turnaoğlu, bu sürece katkı sunmak için adeta birer lobici gibi çalıştıklarını belirtti. Amerikalı bir şirket olarak kendilerine büyük görevler düştüğünü kaydeden Turnaoğlu, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde sapma olmaması için merkezle yakın temasta oldukları bilgisini verdi.2020'nin ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye pazarında kalıcı bir hareketlilik beklediğini söyleyen Turnaoğlu, "Faizler çok iyi bir noktada, enflasyon geriliyor. Mart ayıyla birlikte yeni güçlü bir hikâye oluşacağını düşünüyoruz. Son beş yıldır P&G için Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarı oldu. Son beş yılda ortalama çift hanenin üzerinde büyüyoruz. Türkiye'nin demografisi bizim gibi şirketler için çok önemli" diye konuştu. Bu yıl temmuz ayında Orta Asya Bölgesi'nin de Türkiye'ye bağlandığını hatırlatan Turnaoğlu, şunları anlattı: "Geçen yıl Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Türkiye'den yönetiliyordu. Temmuz itibarıyla Rusya'dan yönetilen Moğolistan, Türkmenistan ve Tacikistan da Türkiye'ye bağlandı. Bölgemiz İstanbul'dan Ulan Batur'a kadar uzadı. Bu dönemde Türkiye'nin tercih edilmesi çok önemli."Türkiye ile ilgili yatırım ve büyüme planlarında hiçbir sapma olmadığını ifade eden Turnaoğlu, bugüne kadar Türkiye'ye 700 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını hatırlattı. "Geçen yıl Amerika'dan şirketimize 100 milyon dolara yakın sermaye getirdik" diyen Turnaoğlu, şu açıklamayı yaptı: "Şu sıralar yurtdışına para götüren kimi firmalar konuşulurken Amerikalı bir şirket olarak yurtdışından getirdiğimiz kaynakla sermayemizi güçlendirdik."Son dönemde üzerinde en fazla çalıştıkları konunun üretimi yerelleştirmek olduğunu söyleyen Tankut Turnaoğlu, satışları içinde halen yüzde 50 seviyesinde olan yerel üretimin payını 70'lere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bu amaçla bir yıl önce Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurduklarını hatırlatan Turnaoğlu, "Daha fazla tedarikçiyi sistemimize katarak ithalatımızı azaltmak istiyoruz" dedi.Türkiye pazarında yaptıkları satın almalarla büyümeye devam ettiklerini söyleyen Turnaoğlu, "Yeni bir satın alma düşünüyor musunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Her zaman bakıyoruz. Olabilir, neden olmasın? Geçmişte birçok markayı bünyemize kattık. Türkiye'deki şu sıralar bazı değerlemeler potansiyelin gerisinde. Bu da satın alma konusunda fırsatlar yaratıyor." Geçen yıl 10 olan ihracat pazarı sayısını 25'e çıkardıklarını söyleyen Turnaoğlu, "Kağıt ürünleri ve deterjanda Türkiye'nin ihracat şampiyonuyuz. Yüzde 100 Türk sermayeli şirketlerden bile daha fazla ihracat yapıyoruz. Yıllık ihracatımız 100 milyon dolar civarında" dedi.