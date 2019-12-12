Turkuvaz’dan genç yeteneklere ödül

Turkuvaz Dergi Grubu markalarından Forbes Türkiye'nin 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkan gençler için düzenlediği '30 Altı 30' programında ödüller sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile düzenlenen törende konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirterek, "Onların altına imzasını attığı tüm işlerde, güçlerini, potansiyellerini ve zenginliklerini her zaman görüyoruz. Bu anlamda 30 Altı 30 programının ödül töreninde, bulunduğu sektörde, ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak gençlerin fiziksel, ruhsal ve fikri anlamda imkanlarını artırıp, onları destekleyici politikalar üretmenin en önemli görevimiz" diye konuştu.
Dünyanın ve Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduklarına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleceğe emin adımlarla yürürken Türkiye'nin en büyük itici gücünün gençlerimiz olduğu muhakkak. Kadınlarımızın spor alanında öncülüğü ortada. Son 18 yılda kat ettiğimiz mesafe ve devrimler ortada. Üretimi artırmak için düşüneceğiz, düşüncelerimizi paylaşacağız, çekinmeyeceğiz. Yarınların yöneticileri, anneleri, babaları, siyasetçileri, bilim adamları, sporcuları olarak bu ülkeyi en güzel şekilde temsil edeceksiniz, biz buna inanıyoruz."
ÜÇ AŞAMALI ELEMEDEN GEÇTİLER
Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ise, finale kalan gençlerin üçlü bir eleme sisteminden, yoğun bir süreçten geçtiklerini söyledi. Gebeş, "Yola çıkışımızdaki en önemli etken, 30 yaş altı gençlerin ülkemizde söz sahibi olmaya başlamasıydı. Girişimciliğin artması ve devlet tarafından giderek artan oranlarda desteklenmeye başlanması en önemli motivasyonumuz oldu. Aday olan gençleri büyük bir jüri grubunda, çok sıkı bir eleme sürecinden geçirdik. Elemelerde sadece başarıya değil yaptıkları işin oluşturduğu değişim ya da değişim potansiyelini de göz önünde bulundurduk" şeklinde konuştu.
Üreten ve daha çok söz sahibi gençlerin artmaya başladığına dikkat çeken Gebeş, "Türkiye'de değişimin mimarları gençlerin çalışmalarını incelemeye aldık. Burada 30 yaş altı iş, sanat, spor, politikanın gelecekteki liderlerini ödüllendiriyor ve sizlerle tanıştırıyoruz. Bu gençler daha çok büyük işler yapacaklar. Turkuvaz Grubu olarak bu motivasyon, heyecan ve başarıyı destekleyerek, misyonumuzu yerine getirmeye çalışacağız" dedi.
ÖDÜL ALAN İSİMLER
Sümeyye Boyacı (16):
Engelli Sporcu, yüzme.
Ömer Faruk Taştan (26) / Faruk Semerci (26):
Kurucu Ortaklar, Genecare.
Kerim Kaya (23) / Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25) / Ömer Kaya (24) / Okan Şencan (24):
Kurucu ortaklar, Vircon Group.
Dr. Enes Efendioğlu (26):
Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi.
Ece Çiftçi (26):
Kurucu, Sosyalben Vakfı.
Berkay Aşıkuzun (25):
eSpor oyuncusu,
Supermassive.
Alparslan Demir (27):
Kurucu, Bir Yudum Kitap.
Tayga Baltacıoğlu (28):
Kurucu Ortak,
Mutlubiev.
Nisan Ak (28):
Orkestra
şefi.
Efe Kethüda (29):
Kurucu, Flank
esports.
Kaan Günay (28), Onur Kardeşler (27):
Kurucu ortaklar, Firefly.
Cedi Osman (24):
Profesyonel basketbol
oyuncusu, Cleveland Cavaliers.
Sera Ünlü (29):
Kurucu, Kybele.
Kadir Demircioğlu:
Kurucu ortak ve
üst yönetici, Thread in Motion.
Rümeysa Kadak (23):
Milletvekili.
Mete Gazoz (20):
Okçuluk sporcusu.
Aleyna Tilki (19):
Müzisyen.
Umutcan Duman (28) / Mert Necip Barutçu (28):
Kurucu ortaklar, Evreka.
Yusuf Furkan Ergür (25)
: Kurucu,
Phoenix Enerji.
Karsu (29):
Müzisyen.
Nathan Candaner (24):
Kurucu ortak
ve üst yönetici, Jobzmall.
Yusuf Yeşil (25):
Kurucu, Yeşil Science.
Kerem Deveci (29):
Kurucu, Deveci
Tech.
Merve Manastır (29):
Kurucu,
Manu Atelier.
Berkay Şamiloğlu (24):
Kurucu ve üst yönetici, IONED.
Ayhancan Güven (21):
Sporcu, otomobil yarışçısı.
Emine Saraç (29):
Nanomed Diagnostic Biotech.
Şebnem Günay (25):
Kurucu, Sebnemgunay.
Melissa Yacoub (23):
Kurucu, Discover Consultancy.
Recai Serdar Gemici (29):
Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health.