Turkuvaz’dan genç yeteneklere ödül

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Turkuvaz Dergi Grubu markalarından Forbes Türkiye'nin 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkan gençler için düzenlediği '30 Altı 30' programında ödüller sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile düzenlenen törende konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirterek, "Onların altına imzasını attığı tüm işlerde, güçlerini, potansiyellerini ve zenginliklerini her zaman görüyoruz. Bu anlamda 30 Altı 30 programının ödül töreninde, bulunduğu sektörde, ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak gençlerin fiziksel, ruhsal ve fikri anlamda imkanlarını artırıp, onları destekleyici politikalar üretmenin en önemli görevimiz" diye konuştu.Dünyanın ve Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olduklarına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geleceğe emin adımlarla yürürken Türkiye'nin en büyük itici gücünün gençlerimiz olduğu muhakkak. Kadınlarımızın spor alanında öncülüğü ortada. Son 18 yılda kat ettiğimiz mesafe ve devrimler ortada. Üretimi artırmak için düşüneceğiz, düşüncelerimizi paylaşacağız, çekinmeyeceğiz. Yarınların yöneticileri, anneleri, babaları, siyasetçileri, bilim adamları, sporcuları olarak bu ülkeyi en güzel şekilde temsil edeceksiniz, biz buna inanıyoruz."Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ise, finale kalan gençlerin üçlü bir eleme sisteminden, yoğun bir süreçten geçtiklerini söyledi. Gebeş, "Yola çıkışımızdaki en önemli etken, 30 yaş altı gençlerin ülkemizde söz sahibi olmaya başlamasıydı. Girişimciliğin artması ve devlet tarafından giderek artan oranlarda desteklenmeye başlanması en önemli motivasyonumuz oldu. Aday olan gençleri büyük bir jüri grubunda, çok sıkı bir eleme sürecinden geçirdik. Elemelerde sadece başarıya değil yaptıkları işin oluşturduğu değişim ya da değişim potansiyelini de göz önünde bulundurduk" şeklinde konuştu.Üreten ve daha çok söz sahibi gençlerin artmaya başladığına dikkat çeken Gebeş, "Türkiye'de değişimin mimarları gençlerin çalışmalarını incelemeye aldık. Burada 30 yaş altı iş, sanat, spor, politikanın gelecekteki liderlerini ödüllendiriyor ve sizlerle tanıştırıyoruz. Bu gençler daha çok büyük işler yapacaklar. Turkuvaz Grubu olarak bu motivasyon, heyecan ve başarıyı destekleyerek, misyonumuzu yerine getirmeye çalışacağız" dedi.Engelli Sporcu, yüzme.Kurucu Ortaklar, Genecare.Kurucu ortaklar, Vircon Group.Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi.Kurucu, Sosyalben Vakfı.eSpor oyuncusu,Supermassive.Kurucu, Bir Yudum Kitap.Kurucu Ortak,Mutlubiev.Orkestraşefi.Kurucu, Flankesports.Kurucu ortaklar, Firefly.Profesyonel basketboloyuncusu, Cleveland Cavaliers.Kurucu, Kybele.Kurucu ortak veüst yönetici, Thread in Motion.Milletvekili.Okçuluk sporcusu.Müzisyen.Kurucu ortaklar, Evreka.: Kurucu,Phoenix Enerji.Müzisyen.Kurucu ortakve üst yönetici, Jobzmall.Kurucu, Yeşil Science.Kurucu, DeveciTech.Kurucu,Manu Atelier.Kurucu ve üst yönetici, IONED.Sporcu, otomobil yarışçısı.Nanomed Diagnostic Biotech.Kurucu, Sebnemgunay.Kurucu, Discover Consultancy.Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health.