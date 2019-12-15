Canlı altın fiyatları SON DAKİKA! Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 15 Aralık

Piyasalarda Cuma günü itibarı ile haftanın son işlem günü geride kalırken, altın fiyatları son dakika hareketliliği Pazar günü de sürüyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok ilgi gösterdiği konular arasında bulunuyor. Tam bu noktada da, altın fiyatları son dakika araştırmaları da genellikle uzun vadeli, yatırım eksenli gerçekleştiriliyor. Zira, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş ivmesinde olan alış satış fiyatları, Pazar günü bir düşüş trendi içerisinde. Sizler için, 15 Aralık 2019 Pazar gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizden, 15 Aralık 2019 Pazar gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz