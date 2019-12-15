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Canlı SON DAKİKA! Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 15 Aralık

Güncel piyasalarda bir düşüş yaşanırken, son dakika hareketliliği hafta sonu da yakından takip ediliyor. Bu doğrultuda, güncel ve canlı altın fiyatları, Pazar günü itibarı ile de en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, 15 Aralık 2019 Pazar bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 10:28
Canlı altın fiyatları SON DAKİKA! Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 15 Aralık

Piyasalarda Cuma günü itibarı ile haftanın son işlem günü geride kalırken, son dakika hareketliliği Pazar günü de sürüyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok ilgi gösterdiği konular arasında bulunuyor. Tam bu noktada da, altın fiyatları son dakika araştırmaları da genellikle uzun vadeli, yatırım eksenli gerçekleştiriliyor. Zira, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş ivmesinde olan alış satış fiyatları, Pazar günü bir düşüş trendi içerisinde. Sizler için, 15 Aralık 2019 Pazar gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizden, 15 Aralık 2019 Pazar gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz

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Canlı altın fiyatları SON DAKİKA! Gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 15 Aralık
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