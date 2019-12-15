Dünyanın savunma devleri Türkiye’ye geliyor

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Savunma sanayisinde yapılan atılımlar bütün dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirdi. ABD'den AB'ye, Ukrayna'dan Malezya'ya kadar savunma sanayinde öne çıkan ülkelerin firmaları ortak yatırım ve teknoloji transferi olanaklarını konuşmak için SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin düzenlediği fuara gelecek. Sadece sanayici ve üretici firmalara açık olan fuar, halka açık olmayacak. Tamamen profesyonel görüşmelerin yapılacağı SAHA EXPO 2020 Fuarı, birçok yeni ortaklıkların imza altına alınacağı önemli bir etkinlik olarak görülüyor.Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Malezya, Endonezya gibi ülkelerin firmalarının katılacağı fuarın bir diğer özelliği ise Türkiye'ye mal satmak için gelmek isteyenlere kapıların kapalı olması. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, fuara Türkiye'ye mal satmak için gelen firmalar yerine ortak üretim amacıyla gelenlerin tercih edildiğini söyledi. 25-28 Mart 2020'de İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak olan fuarın ihtisas fuarı olduğunu anlatan Keleş, "Doluluk oranı yüzde 50'yi geçti. Uluslararası boyutuna önem veriyoruz. Uluslararası ana yükleniciler de davet edildi. 301 firmalık bir alan var. Yabancı firma sayısı çok olacak. Ukrayna'dan ciddi katılım bekliyoruz. Uzakdoğu'dan Malezya ve Endonezya'dan çok katılım oldu" dedi. SAHA EXPO'ya ABD'li firmaların da büyük ilgisi olduğunu söyleyen Keleş, Amerikan Ticaret Ateşeliği ile görüşüldüğünü, son karar için şirketlerin merkez ofislerinden onay beklediklerini söyledi. Keleş, "Bize mal satacak firmaları taşımak derdinde değiliz" diye konuştu.