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Türk mühendisler geliştirdi! TSK'nın gücüne güç katacak...

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan milli ürünlere silahlı drone ile bir yenisi ekleniyor. Milli imkanlarla geliştirilen 8 Songar silahlı drone, ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Tam yüklü olarak havada asgari 20 dakika kalacak araç, 5,56 kalibreli tüfek ve 200 mermiyle görev yapacak.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.12.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:36
Türk mühendisler geliştirdi! TSK'nın gücüne güç katacak...

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ'nin savunma sanayisindeki ticari markası ASİSGUARG tarafından geliştirilen ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi ilk siparişini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ arasında imzalanan sözleşmeyle Silahlı Mini/Mikro İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi ile 8 silahlı drone sisteminin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması kararlaştırıldı.

Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele harekat alanında görev yapan unsurlarının emniyetinin sağlanması, hedef bölgesinin atış altında tutularak görevdeki etkinliğinin artırılması ve mevcut keşif, gözetleme vasıtalarına destek unsuru olarak kullanılması görevlerini yerine getirecek.

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Türk mühendisler geliştirdi! TSK'nın gücüne güç katacak...
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