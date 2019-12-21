Erdoğan’dan son dakika asgari ücret açıklaması geldi! Ocak 2020 asgari ücret zam miktarı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu ayın başında başlayan 2020 asgari ücret zammı görüşmeleri bu hafta hız kazandı. TÜİK, asgari ücret zam miktarı için gerekli verileri açıklamış ve sonrasında sendikalar tarafından da istenen asgari ücret teklifi resmi olarak bildirilmişti. Devam eden görüşmeler esnasında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması yaparak müjdeli haberi vermişti. Peki, asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda İnşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız" dedi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini verdi.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2 Aralık'tan bu yana yaşanan tüm gelişmeleri ve asgari ücret zam miktarı ile ilgili görüşmelerdeki son dakika haberlerini burada takip edebilirsiniz. İşte ilgili detaylar…