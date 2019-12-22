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Son dakika haberi! Erdoğan’dan zammı açıklaması geldi! Ocak 2020 asgari ücret miktarı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi… 2020 yılına yaklaşmamızla birlikte ile ilgili çalışmalar hız kazandı. İlk olarak 2 Aralık tarihinde başlayan görüşmeler ve asgari ücret komisyonu çalışmalarının ardından TUİK ilgili verileri açıklamış ve sendikalar da 2020 asgari ücret teklifi vermişti. Dün gelen asgari ücret zam miktarı açıklamalarının ardından Başkan Erdoğan da asgari ücret açıklaması yaptı. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak ve zam oranı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ile birlikte konuyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 22:33
Son dakika haberi! Erdoğan’dan asgari ücret zammı açıklaması geldi! Ocak 2020 asgari ücret zam miktarı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu ayın başında başlayan 2020 zammı görüşmeleri bu hafta hız kazandı. TÜİK, asgari ücret miktarı için gerekli verileri açıklamış ve sonrasında sendikalar tarafından da istenen asgari ücret teklifi resmi olarak bildirilmişti. Devam eden görüşmeler esnasında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması yaparak müjdeli haberi vermişti. Peki, asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda İnşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız" dedi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini verdi.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2 Aralık'tan bu yana yaşanan tüm gelişmeleri ve asgari ücret zam miktarı ile ilgili görüşmelerdeki son dakika haberlerini burada takip edebilirsiniz. İşte ilgili detaylar…

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Son dakika haberi! Erdoğan’dan asgari ücret zammı açıklaması geldi! Ocak 2020 asgari ücret zam miktarı ne kadar, kaç TL olacak?
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