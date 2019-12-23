Filo kiralamada ‘ikinci el’ yeni iş modeli oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisi yakın dönemde zor bir süreçten geçti. Özellikle kurda yaşanan volatilitenin bir sonucu olarak faizler ve enflasyon yükseldi. Tüm bu yaşananlardan en çok etkilenen sektörler arasında otomotiv ve uzun dönem araç kiralama sektörü de yer aldı. Bu zor süreçten olumsuz etkilenen sektörün önemli oyuncularından DRD Filo Kiralama sessizliğini bozdu. Kurum sözcülüğünü DRD Ticari Operasyonlar Direktörü Özgür Kara'nın üstlendiği toplantıda, sektörün ve DRD'nin bugünü ve yarını değerlendirildi. Kara, o dönemde yaşananları şöyle anlattı: "Uzun dönem araç kiralama geçmiş dönemde yüzde 95 euro ile yapılıyor ve bunun doğal sonucu olarak sektörün borçlanması da euro cinsinde gerçekleşiyordu. Ani kur yükselmesi sonucunda sektör borçlarının artması ile teminat olarak kabul edilen araç bedellerinin TL olarak yerinde sayması, finans kuruluşları nezdinde bir teminat açığı olarak görüldü. 2019'un ikinci çeyreği ile beraber kurların daha stabil hale gelmesi ve ikinci el araç değerlerinin yükselmesi, teminat oranlarını olması gereken seviyelere taşıdı. Bu dönemde kamu yönetimi, finans kurumları, servis sağlayıcılar ile birlikte tüm ekosistem çok iyi bir sınav verdi."2018 Ağustos'unda 42 finans kuruluşu ile başlayan görüşmelerin 2019 Haziran'ında anlaşmayla sonuçlandığını ifade eden Kara, rakamın 450-500 milyon euro civarında olduğunu kaydetti. Bu süreçte bir şirketin en önemli varlığının güven ve şeffaflık olduğunu kanıtladıklarını söyleyen Kara, sektörde kendileri dışında başka hiçbir şirketin düzenli faaliyet raporu yayımlamadığını ifade etti. Ekonomik gelişmeleri ve beklentileri dikkate alarak ikinci el kiralama modelini geliştirdiklerini anlatan Kara, zor süreçten bu model ile çıktıklarını açıkladı. Kara, DRD'nin hem sıfır hem de ikinci el araç kiralayabilen tek şirket olduğunu kaydetti.ARAÇ parkında bulunan 28 bin 500 araçla, 8 bin 500 müşteriye hizmet verdiklerini söyleyen Kara,"2019'u 11 bin 500 ikinci el araç kiralayarak kapatacağız. Aylık ciromuz 13.5 milyon euro. Bunun 3'te 1'i Türk Lirası ödemeli ikinci el kiralamadan geliyor" dedi.