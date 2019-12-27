Barkod ile vergi ödemesi yapılacak

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vatandaşlar için vergi ödemelerinde yeni bir dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren, vergi tahsilatları yalnızca kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılacak. Söz konusu gelişme üzerine Ziraat Bankası, vergi mükelleflerinin hayatlarını kolaylaştıracak önemli birçok uygulamayı devreye almak için harekete geçti. Banka, mükelleflerin ödemelerini kolay, hatasız ve rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm hizmet kanallarından 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulaması hayata geçiriyor.



FARKLI KANALLAR DEVREDE

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, vergi ödemelerinin banka şubelerinin yanı sıra ATM, internet bankacılığı, Ziraat Mobil, SMS, çağrı merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde yapılabileceğini belirtti. Kırbaş, yeni yılda kurumsal ve bireysel segmentteki bütün müşterilerinin bu kanallar aracılığıyla TC Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Tahakkuk Numarası veya tahakkuk fişinde bulunan barkod bilgisiyle vergilerini tercih ettikleri kanaldan çok kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabileceklerini belirtti. Kırbaş'ın verdiği bilgiye göre banka müşterileri vergi ödemelerine Ziraat Bankası kartı veya kredi kartı ile ya da otomatik ödeme talimatı vererek yapabilecekler. Ayrıca banka müşterilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) web sitesi üzerinden Bankkart ile de ödeme imkânı bulunuyor. "Ziraat Barkod Okuma Teknolojisi" sayesinde vergi ödemelerini bir üst seviyeye taşıdıklarını söyleyen Ali Kırbaş, "Vergi ödemesi yapılırken, hiçbir veri girilmeden yalnızca belge üzerindeki barkod ATM'ye veya Ziraat Mobil uygulamasına okutularak işlem yapılabiliyor" dedi.