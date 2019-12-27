TOKİ 100 bin sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek ve açıklanacak? TOKİ sosyal konut projesi kura tarihi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konuttan birine sahip olmak amacıyla başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kura çekimini beklemeye koyuldu. Proje kapsamında başvuruların toplanmasının ardından gerçekleştirilecek ihaleyle şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek ve ardından sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. Peki TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ başvuruları 15 Ocak 2020 gününe kadar devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte yapılacak kura çekilişinin ardından vatandaşlar, son işlemlerin gerçekleştirilmesi için şubelere davet edilecek.

KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ VE DİĞER AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…