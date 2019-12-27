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Yerli e-posta servisi devreye girdi

Turkcell, yerli e-posta platformu ’i kurumsal ve bireysel kullanıma sundu

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Yerli e-posta servisi YaaniMail devreye girdi
TURKCELL, yerli e-posta platformu YaaniMail'i kullanıma sundu. Turkcell abonelerinin internet paketini harcamayacak olan mobil uygulama YaaniMail'in kullanıcı bilgileri Türkiye'de saklanacak ve yurtdışına çıkmayacak. YaaniMail kullanıcılarının bilgileri Turkcell'in veri merkezlerinde depolanacak. Hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için hayata geçirilen YaaniMail, Turkcell'in Ar-Ge departmanında çalışan mühendisler tarafından geliştirildi. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, @yaani.com uzantısıyla hizmet verecek olan platformun, küresel rakiplere karşı güçlü bir yerli alternatif sunarken, güvenlik açısından da önemli bir işlev görecek. Bir yıl içinde 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen YaaniMail, hem e-posta hem takvim özelliklerini bir arada sunacak. Hizmete yeni girmesi sayesinde ad-soyad ile e-posta adresi alınabilen platformun mobil uygulaması, kurumsal kullanıcılarına TL ile lisans almanın yanı sıra kendi alan adları ile hizmet imkânı sağlıyor.
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Yerli e-posta servisi YaaniMail devreye girdi
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