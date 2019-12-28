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Haberi: Bakan Albayrak'tan kredi faiz müjdesi! Ziraat, , Vakıfbank konut - taşıt - faiz oranları ne kadar?

ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ederken Bakan Albayrak'tan müjdesi geldi. Bakan Albayrak kamu bankalarının sıfır konutta 0.99 olan faiz oranını 0.79'a indireceğini duyurdu. Söz konusu haber sonrası , Ziraat, Vakıfbank başta olmak üzere diğer özel bankaların konut - taşıt - faiz oranlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'konut kredisi faiz indirimi' sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte son dakika konutta faiz indirimi haberi...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 09:55
Son Dakika Haberi: Bakan Albayrak'tan kredi faiz müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Ekonomide yaşanan olumlu tablo kredi faiz oranlarına yansıdı. Bir süredir vatandaşlar tarafından talep edilen, ev sahibi olmak isteyen kişiler tarafından dillendirilen konutta faiz indirimi ile ilgili Bakan Albayrak'tan müjdesi geldi. Bakan Albayrak , Ziraat, Vakıfbank'ın (3 kamu bankası) konutta faizleri 0.79'a çektiğini duyurdu. Yeni oranlar 1 ocak'tan itibaren geçerli olacak. Peki bu haberle birlikte ihtiyaç - taşıt - nasıl oldu? Hangi banka hangi oranı uyguluyor?

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17
: 1.21
Konut kredisi: 0.79

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Son Dakika Haberi: Bakan Albayrak'tan kredi faiz müjdesi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
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