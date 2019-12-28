Sıfır konutta faiz % 0.79

BUGÜN NELER OLDU

Ağustos ayının başında konut kredisinde aylık faiz oranını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99'a indiren kamu bankaları, tarihi bir adım daha attı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak'a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek, "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi.Bakan Albayrak, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Şırnak İş Dünyası Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, yılın son günlerinde Şırnak'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Bölgesinde sadece hakkın, huzurun ve barışın savunucusu olan Türkiye'nin sayısız sınama ve saldırı ile karşı karşıya kaldığını anlatan Albayrak, hiçbirinde bunu gerçekleştirenlerin emellerine ulaşamadığını belirtti. Albayrak, "Denemedikleri yol kalmayınca bu kez ekonomi ile ülkemize operasyon çekmeye, hedeflerimizden, duruşumuzdan, istikametimizden bizi vazgeçirmeye çalıştılar. Malum sınır ötesinde kurulmaya çalışılan terör koridoru. Fırat, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtı ile nasıl bu operasyonlara karşı koyduysak, ekonomide de Türkiye'yi birilerinin boyunduruğu altında, köle etmeye çalışanlara da izin vermedik. Hamdolsun o zor günler geride kaldı. İki seçim yaşanmasına, sınır ötesi operasyonlara, tehditlere, şantajlara, tweetlere, kur saldırılarına rağmen ekonominin her alanında tüm süreçleri yıkılmadan, kırılmadan, dökülmeden geride bıraktık" dedi.2020'de enflasyon ve faizde daha düşük seviyelerin olacağını anlatan Albayrak, "Enflasyon hedefi yüzde 8.5. İnşallah bunun da altında bir performans göstereceğiz. Yüzde 24'lerde olan politika faizi 4-5 ayda 12 puan düştü. Kamu bankalarımızın öncülüğünde piyasaları rahatlatmaya yönelik önemli iyileştirmeler yaşadık. Geçen hafta açıkladığımız oranlarla 9-11.5 bandına gelen ticari kredi faizleri ile 2013 yılı faiz rakamı. Gezi'den beri 6 yıldır fiili bir savaştayız" dedi.BAKAN Albayrak, Van İş Dünyası Buluşması'nda da "Finansal saldırılara, ardı kesilmeyen tüm yaptırım tehditlerine rağmen milletimizin feraseti, iş dünyamızın da desteğiyle birçok şeyin üstesinden gelmeye muvaffak olduk" dediBAKAN Albayrak, Türkiye'nin büyümesi için çalışacaklarına işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Türkiye'nin daha da büyümesi için bağışıklık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Geçmişte bir şey olduğu zaman hemen 'faizi artıracağız' deniliyordu. Türkiye ekonomi tarihinde son bir yılda bu ezberi bozdu. Ne diyordu birileri? 'Faizi indirirseniz kur patlar, ekonomi batar, ekonomi çöker.' 4-5 ayda 1.200 puan faiz indi. Ne kur ne ekonomi patladı. Demek ki, bu değilmiş. Küresel olabilecek ekonomik türbülanslara yönelik hiçbir hazırlık, tedbir alınmayacak, biz de bunları unutacağız. Üretim yerine ithalatı, kolay kazanımlarla toplumu ve milleti aldatanları unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye ithalat zengini değil, ekonomisini ihracat, üretim, istihdam politikaları, kredi mekanizmaları, teşvik ve üretim politikalarına destek üzerine inşa edilecek. Hikâye bu. Korkarsak, Türkiye olarak bu değişimi, dönüşümü, büyümeyi gerçekleştiremeyiz. Taviz verirsek, başaramayız."TÜRKIYE'NIN bu yıl sonu itibarıyla yüzde 5'lik bir çeyreklik büyümeyi artık yakalayacağını belirten Berat Albayrak, "Yüzde 5 büyüme demek, ekonomik, istihdam, yatırım olarak 2020 yılının çok daha iyi, güçlü, başarılı bir yıl inşallah bizi bekliyor demek" dedi. Türkiye'nin çok zor bir yılı geride bırakarak, bu iyileşmelerle 2020'yi çok iyi ve güzel karşılayacağı bir döneme girdiğine değinen Albayrak, "Türkiye artık çok daha dirençli ve güçlü bir dönüşüm başlattı" diye konuştu.