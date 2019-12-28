TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında hangi il ve ilçelerde kaç konut yapılacak? Başvuru şartları ve diğer detaylar burada!

Toplu Konut İdaresi tarafından, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde 100 bin sosyal konut inşa ediliyor. İlgili başvurular e Devlet giriş ekranı üzerinden 16 Aralık tarihinde başlarken, Ocak ayının ortalarına kadar sürecek. Projenin, 1 ila 1.5 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Tam bu noktada, sosyal konut evleri başvuru tarihleri arasında ilgili işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar da 'TOKİ sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi, önce e-Devlet daha sonra Ziraat Bankası aracılığıyla bu işlemin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların yanı sıra, henüz ilgili işlemlerini yapmayan ve projeye yönelik bilgi edinmek isteyen kişiler de Google üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, 'TOKİ 100 bin sosyal konut projesi evleri hangi illerde ve ilçelerde yapılacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Zira, ilgili evlerin hangi ilçelerde yapılacağı da netleşti.

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ OLAN BELGELER (EVRAKLAR)

Toplu Konut İdaresi tarafından dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için 81 ilde başlatılan bu projeye katılım gösterebilmek için başvuru şartları hakkında bilgi sahibi olmak mutlak önem arz ediyor. İstenilen şartları karşılayamayan kişilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Sosyal konut başvuru şartları arasında en çok dikkat çeken ise, "Proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması" olarak öne çıkıyor.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLLERDE VE İLÇELERDE YAPILACAK? İSTANBUL'DA KAÇ BİN KONUT İNŞA EDİLECEK?

Toplu Konut İdaresi'nin yapacağı sosyal konut evlerinin 81 ilde hangi ilçelerde yapılacağı da netli kazandı. Tam bu noktada, TOKİ evleri için en çok rağbet gören iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya ve Trabzon olarak öne çıkıyor. Özellikle, 'TOKİ sosyal konut evleri İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak?' sorusu da bu büyük metropolde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor.

2+1 VE 3+1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, adım adım 2+1 ve 3+1 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu, ücreti ve ödeme planı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul'da ve tüm illerde evlerin hangi ilçelere yapılacağını öğrenebilirsiniz.