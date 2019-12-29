SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bakan Albayrak'tan kredi faiz müjdesi!

Ekonomide yaşanan olumlu tablo kredi faiz oranlarına yansıdı. Bir süredir vatandaşlar tarafından talep edilen, ev sahibi olmak isteyen kişiler tarafından dillendirilen konutta faiz indirimi ile ilgili Bakan Albayrak'tan son dakika müjdesi geldi. Bakan Albayrak Halkbank, Ziraat, Vakıfbank'ın (3 kamu bankası) konutta faizleri 0.79'a çektiğini duyurdu. Yeni oranlar 1 ocak'tan itibaren geçerli olacak. Peki bu haberle birlikte ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları nasıl oldu? Hangi banka hangi oranı uyguluyor?

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.21

Konut kredisi: 0.79