Enerji kimlik belgesi ne zamana kadar alınması gerekiyor? Enerji kimlik belgesi ne kadar, hangi binalara zorunlu?

Yılın son günlerini yaşadığımız bu zamanlarda vatandaşlara yeni yıla girmeden önce alması zorunlu kılınan belge ile ilgili olarak. Enerji Kimlik Belgesi ne kadar, hangi binalara zorunlu? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. Aynı zamanda geçtiğimiz gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Son tarih ile ilgili yapılan açıklamanın ardından 2020 yılına sayılı günler kala vatandaşlar kendilerine zorunlu kılınan bu belgeyi temin etmesi gerekiyor. Peki Enerji kimlik belgesi ne kadar, hangi binalara zorunlu? Ne zamana kadar alınması gerekiyor? Enerji kimlik belgesi nedir? İşte konu ile ilgili detaylar…

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN SON TARİH UYARISI!

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Enerji Tüketici Zirvesi'nde konu hakkında kritik bir uyarı geldi. Dönmez, "Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak" dedi.

Diğer detaylar için haberimizin devamını ziyaret ediniz...