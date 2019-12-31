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Bedelli askerlik başvuruları için son gün! Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerliğe başvuracaklar dikkat! Yılın son günü olan bugün yani 31 Aralık 2019 son gün. Başvurular için askerlik şubeleri, yılın son günü saat 00.00'a kadar açık kalacak. Bu yıl bedelli askerlikten yararlanmak isteyen adaylar için başvuru süreci bugün sona eriyor. Başvurular askerlik şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:28
Bedelli askerlik başvuruları için son gün! Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Haziran ayında yasalaşan yeni askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale geldi.

Bedelli askerlik ücreti ise memur maaş katsayısına endekslendi. Adaylar bu yıl için 33 bin 230 lira ödeyecek. Başvuru için bugün son gün.

E-DEVLET'TEN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Başvurular hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

OCAK'TA KURA ÇEKİLECEK

Başvuru ve ödeme süreci tamamlandığında kontenjanı aşan bir talep ortaya çıkarsa, Ocak 2020'de kura çekilecek.

Mart ayından itibaren de adaylar sırayla askere alınmaya başlanacak.

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Bedelli askerlik başvuruları için son gün! Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
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