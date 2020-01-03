Plastik poşetler 25 kuruştan satılacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plastik poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam edileceğini açıkladı. Bakanlığın kasım ayında ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı'nda 2020 yılında geçerli olacak plastik poşet ücretinin 25 kuruş olarak belirlenmesi kararı aldığı hatırlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, plastik poşet uygulamasının yürürlüğe girdiği dönemden itibaren geçen sürede Aralık 2019 itibarıyla yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının önüne geçildiği belirtildi. 1 ton plastiğin üretimi ve geri dönüşüme tabi tutulmaksızın doğrudan doğaya bırakılması ile 41 kilogram sera gazı salınımı gerçekleştireceği göz önünde bulundurulduğunda ise 200 bin ton plastiğin kullanımı önlendi.