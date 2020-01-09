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Son Dakika: 'dan 'un iddialarına yanıt geldi

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu ’dan firar ederek 'a giden Motor eski Başkanı 'un dün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği iddialarla ilgili otomotiv devi Nissan tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un iddialarına cevap verilmeyeceği belirtilerek, Salı günü yapılan açıklamada konunun tamamen ele alındığı ifade edildi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.1.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 10:05
Son Dakika: Nissan'dan Carlos Ghosn'un iddialarına yanıt geldi

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un dün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği iddialarla ilgili otomotiv devi Nissan tarafından kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ghosn'un iddialarına yanıt verilmeyeceği belirterek, konunun Salı günü yapılan açıklamada detaylı olarak ele alındığı vurgulandı.

NİSSAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Salı günü Nissan tarafından yapılan açıklamada, Ghosn'un yönetici olarak hizmet etmeye uygun olmadığının belirlendiği ve kapsamlı bir iç soruşturmadan sonra tüm görevlerine son verildiği hatırlatılmış, "Şirket, görevi kötüye kullanmasından doğan zararlardan Ghosn'u sorumlu tutmak için uygun yasal prosedürleri sürdürmeye devam edecek" ifadelerine yer verilmişti.

Son Dakika: Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'dan canlı yayında flaş açıklamalar!

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Son Dakika: Nissan'dan Carlos Ghosn'un iddialarına yanıt geldi
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