Bursa Kebap Evi dünyaya açılıyor

Franciser olarak 2008'de başladığı Bursa Kebap Evi macerasında şimdi şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Cem Helvacı, rotayı dünyaya çevirdi. İlk sahiplerinin 2010 yılında şirketi satma kararı almasının ardından markayı alan Cem Helvacı, 10 yılda 3 şube ile başladığı Bursa Kebap Evi'ni Türkiye'nin 40 ilinde 83 şubeye sahip zincir restoran haline getirdi. Bursa'ya özgü tatların sunulduğu markanın patronu Cem Helvacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, işadamlarını ihracata teşvik eden açıklamalarıyla yurtdışı operasyonlara ağırlık verdi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Almanya'da 6 franhciser restoranı bulunan Bursa Kebap Evi, bu yıl içinde İran, ABD, Özbekistan ve Azerbaycan'da yeni yerler açmayı hedefliyor. Yabancı yatırımcılardan gelen yoğun talepleri değerlendirerek yurtdışında hızlı bir atağa kalktıklarını söyleyen Cem Helvacı, Bursa Kebap Evi'ne 2008 yılında francihe olarak katıldıklarını ve 2010 senesinde de markayı satın aldıklarını belirtti. Helvacı, "Markanın sahibi 2010'da satma kararı aldı. 3 şube vardı. Bunun ikisi zaten benimdi. Markayı satın aldıktan sonra her şubeyi tek tip yaptık. Tüm ürünleri merkez mutfakta üreterek şubelere gönderdik. Böylece kalite ve lezzet hep en yüksekte oluyor" diye konuştu. Cem Helvacı, "5 yıl önce Almanya'da franchise verdik. 5 yılda iki tane şube açıldı. Biz de Almanya'ya buradan 6 milyon liralık ihracat yaptık. Almanya'da 3 yer daha açacağız" diye konuştu. Geçen yılki kur saldırıları nedeniyle Türkiye yatırımları yerine yurtdışına yöneldiklerini vurgulayan Helvacı, şöyle devam etti: "Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dubai ve iki tane de Abu Dabi'de olmak üzere 3 şube açtık. Dördüncüsü de şubat ayında açılacak, beşincisi için de yer bakıyoruz. Burada, 5 yıl içinde 30 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl ikinci hamlemiz Katar olacak. 2022'ye kadar Katar'da 3 şube açacağız. Geçen yıl ayrıca İran'la masterfrancise anlaşması yaptık. İran'a giren ilk Türk zincir restoran biz olacağız. Mart ayında bin 100 metrekare Bursa Kebap Evi açılıyor. 2020 içinde 5 şube açılacak. 5 yılda 30 şubeye çıkacağız."Yurtiçinde de büyüdüklerini söyleyen Helvacı, Türkiye'de bu yıl 10 şube açacaklarını, bu yıl 10'uncu yılları olması nedeniyle kadın francihser'lara 2020 yılı için ciro ve franchise bedelinde yüzde 50 indirim yapacaklarını söyledi. Helvacı, "Franchise şartlarımız 150 bin TL artı KDV giriş bedeli ve isim hakkı. Cirodan yüzde 4 royalty (imtiyaz hakkı) bedeli alıyoruz. Yurtdışında da 50 bin dolar isim hakkı, yüzde 6 da royaltl bedeli alıyoruz" diye konuştu."BİZaslında Bursa yöresel ürünleri yapan bir zincir restoranız" diyen Cem Helvacı, Bursa'nın iskenderi ve döner türevlerini yaptıklarını söyledi. Helvacı, "Mönüye sadece Bursa'daki lezzetleri koyuyoruz. Gaziantep'teki franchiser'ımız, "Masalara iki sıkım çiğ köfte koyalım mı' dedi. Kabul etmedik" dedi.

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