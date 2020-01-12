Dolar/TL bugün ne kadar, kaç TL? Son dakika Dolar ve Euro alış satış fiyatı 12 Ocak Pazar

Dolar ve Euro bugün ne kadar? Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan ABD-İran gerginliği döviz kurları üzerinde de etkisini göstermiş ve dolar da ciddi artışlar yaşanmıştı. Hal böyleyken ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar da bu süreçte sıklıkla dolar fiyatlarını takip etti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaların ardından, iki ülke arasındaki gerginlik biraz durulmuş ve dolar da düşüş eğilimine geçmişti. Bu noktada yaşanan hareketliliği anbean takip eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Dolar/TL bugün ne kadar oldu?' aratmalarını gerçekleştirdi. Sabah.com.tr olarak biz de son dakika dolar ve Euro alış satış fiyatını sizler için hazırladık…

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? SON DAKİKA DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI 12 OCAK PAZAR

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusunun yanıtını haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…