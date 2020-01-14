Kanal İstanbul’a Avrupa talip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kamuoyunda tartışılan Kanal İstanbul konusundaki eleştirilere tek tek yanıt verdi. Projenin yapım maliyetinin 15 milyar dolar, inşaat maliyetinin ise 10 milyar dolar olacağını söyleyen Turhan, Hollandalı, Belçikalı ve Fransız firmaların kanalla ilgilendiğini belirtti. AA Editör Masası'na konuk olan Turhan, projeye 2020'de kazma vurulduğunda 6 yılda tamamlanacağını belirterek, "Yani 2025 sonu, 2026'da bitirmiş olacağız" dedi.



YILLIK ASGARİ 1 MİLYAR DOLAR

Hesaplamalara göre, Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alınacak asgari yıllık paranın 1 milyar dolar olduğunu söyleyen Turhan, "68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde 5 milyar dolar gelirimiz olacak" dedi.

20 yılda kanaldan yaklaşık 60 milyar dolar gelir beklediklerine dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:

"Bugünkü rakamlarla yatırımın 15 milyar dolara mal olacağını düşünüyoruz. Yüzde 20-25 tenzilatla bugün 12 milyar dolara ihale ederiz. 15 milyar yatırım, 60 milyar dolar dönüşüm. İç kârlılık oranı yüzde 15 olan proje. Türkiye'de bu şekilde çok fazla proje yok."



KAPASİTESİ BOĞAZ'I 3'E KATLAYACAK

"Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak" diyen Turhan, kanalın kapasitesi Boğaz'ın 3 katına yakın olacağını belirterek, "Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118- 125 gemi geçirebiliyoruz" diye konuştu.







BAŞKAN ERDOĞAN 2008'DE İSTEDİ

Projenin talimatını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008'de verdiğini anlatan Turhan, Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'na alternatif bir deniz yolu geçişi için güzergâh etütlerini araştırma talimatı aldıklarını, Karayolları Genel Müdürü iken çok gizli olarak Kuzey Marmara Otoyolu'nun etütlerini yapıyormuş gibi kanal etütleri yaptıklarını, özel sektörle paylaşmadan, o dönem İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde çalışan proje baş mühendisi Metin Küçükoğlu'na yürütmesi için bu görevi verdiklerini söyledi. Bakan Turhan, Kanal İstanbul'un bölgedeki kentsel dönüşüme de faydalı olacağını vurguladı.



DEPREMİ ETKİLEYECEK BİR KAZI OLMAYACAK

'Kanalda yapılacak kazı, İstanbul'daki diğer fayları tetikler' iddiasında bulunanlara da seslenen Turhan, şöyle konuştu: "Burayı boyutlandırırken, sismoloji, jeoteknik, zemin mekaniği, hidrojeoloji, biyolojisini kanalın etkileyeceği sosyal hayatı, varsa ülkede üretim yapan işletmelere olan etkisini inceledik. Depremi etkileyecek bir kazı olmayacak. Laboratuvar ortamında modellemeler yapıldı. Kanalın giriş-çıkış ağızlarındaki dalgakıranlar deprem yüklerine karşı denizin oluşturabileceği maksimum dalga yüklerine karşı test edildi." Bakan Turhan, kanalın yapılmasıyla Sazlıdere Barajı'nın yüzde 60'ının devre dışı kalacağını ancak ortaya çıkacak yüzde 2.5'lik su ihtiyacının karşılanması için Hamzalı, Pirinççi ve Karacaköy barajlarının yapılacağını anlattı. Turhan, projede çıkarılacak kazının Durusu Gölü ile Karadeniz arasındaki falezlerde dolgu olarak kullanılacağını da söyledi.



KAMU YÖNETİCİLİĞİ BÖYLE OLMAZ

Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a ilişkin bilgi almaya yönelik bakanlığa herhangi bir başvuruda bulunmadığını belirtti. Kanalın inşaatına başlamadan önce hazırlanan protokoldeki sorumluluklardan İmamoğlu'nun çekildiğini anlatan Turhan, "'Gelirini almam' demiyor ama 'altyapısını yapmam' diyor. Sorumlu devlet adamı, kamu kurumu yöneticiliği böyle olmaz" dedi. Turhan, kanalın etrafındaki arazilerin yüzde 40'ının kamuya ait olduğunu vurguladı.

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