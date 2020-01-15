Buzağı desteklemeleri ne zaman, hangi gün yatacak? 2020 2. Dönem buzağı desteği yattı mı?

Buzağı desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her dönem Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen buzağı destek ödemelerinin ilki 2 Temmuz ile 31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılmıştı. İkinci dönem ödemelerinin ne zaman yatacağını merak edenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyorlar. Yeni yıl için başvuru tarihlerinin de belli olduğu buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2020 2. Dönem buzağı desteği yattı mı?

İşte ayrıntılar…