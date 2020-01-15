Çin ile ABD Ticaret Anlaşması nedir, ne zaman imzalanacak? ABD Çin Ticaret Anlaşması neleri kapsıyor?

ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşı çok yakında imzalanacak olan anlaşma ile geride kalacak. Donald Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlayan ticaret savaşı, her iki tarafında adımlarıyla oldukça geniş bir yelpazeye ulaşmıştı. Öyle ki, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı "Made in China 2025" ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti. Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın "başmüzakereci" sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında adeta mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

ABD ÇİN TİCARET ANLAŞMASI NE ZAMAN İMZALANACAK?

Amerika Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret anlaşmasının birinci fazının 15 Ocak'tan sonra kısa bir süre içerisinde imzalanacağını yineledi.

ABC televizyonunun Ohio'da yayın yapan yerel kanalına konuşan Trump, "15 Ocak'ta imzalayacağız. Sanırım 15 Ocak'ta olacak ama kısa bir süre sonra da olabilir. 15 Ocak'ta Çin'le büyük bir anlaşma olacak" dedi.

Trump daha önce de 31 Aralık tarihinde Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda anlaşmanın 15 Ocak'ta olacağını belirtmişti.

ABD ÇİN TİCARET ANLAŞMASI NELERİ KAPSIYOR?

Amerika ve Çin arasında imzalanacak birinci faz anlaşmanın gümrük vergilerini düşürmesi ve Çin'in Amerika'dan ithalatını arttırması bekleniyor. Özellikle tarım, enerji ve çeşitli ürünlerdeki Çin'in yaptığı ABD'den yapacağı alımların artacağı ifade ediliyor.

Çin Ticaret Bakanı da yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He'nin önümüzdeki hafta Washington'da anlaşmaya imza atacağını söylemişti.

Liu'nun 13-15 Ocak tarihlerinde Washington'a ziyarette bulunması bekleniyor. Bu esnada her iki ülkeden heyetlerin ticaret anlaşması konusundaki temasları da sürüyor.