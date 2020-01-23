Çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika değişimi: 23 Ocak 2020 gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Piyasalar için üçüncü işlem günü yaşanırken, altın fiyatları düşüş içerisine girdi. Bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok takip ettiği konular arasında üst sıralarda yer ediniyor. Bu bağlamda, altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere geçen hafta bir yükseliş içerisinde seyreden alış satış fiyatlarının Ocak ortası itibarı ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. 22 Ocak 2020 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 22 OCAK

Haberimizin içeriğinden, 22 Ocak 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.