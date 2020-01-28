Bu yıl asgari ücret ne kadar oldu? 2020 Net ve brüt asgari ücret zam oranı ne kadar, kaç TL?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Asgari ücret ve AGİ zam oranını duyurmuştu. Şubat maaşına yansıyacak olan net ve brüt maaşlar 4.ve son komisyon toplantısıyla belli olmuştu. Heyecanla beklenen zam oranları uzun süren görüşmelerin ardından Komisyon tarafından belirlendikten sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre en düşük ve en yüksek Asgari Geçim İndirimi maaş tablosu belli olmuştu. Peki Asgari ücret 2020 ne kadar? 2020 Net ve brüt Asgari Ücret zam oranı ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 2020 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI!

Yeni asgari ücret miktarı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmıştı. Haberimizde, 2020 Asgari Ücret zam oranlarına bakabilirsiniz.