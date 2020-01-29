Bakan Elazığ ve Malatya için duyurdu! SGK prim ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Bakan Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Elazığ Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında, Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılar sabır diledi.

Deprem haberinin alınmasıyla devlet ve millet olarak büyük bir dayanışma örneği içinde harekete geçildiğine işaret eden Selçuk, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Bakanlığa dört temel alanda görev düştüğünü aktardı.

Selçuk, psikososyal destek hizmetleri, ayni yardımların depolanması, sosyal yardımlar ve sosyal güvenlik kurumu hizmetlerini yürüttüklerini belirterek, "Bu kapsamda Bakanlık olarak çalışmalarımıza deprem haberi alır almaz başladık. Psikososyal destek çalışmalarımızı ve psikososyal destek hizmetleri grubunu aktif hale getirdik. İlk andan itibaren görevlilerimiz hem Ankara'da AFAD yönetim merkezinde hem de Elazığ ve Malatya'da sahada yerlerini aldı." dedi.

"Depremden etkilenen bölgelerimizdeki çocuk evlerimiz, huzur evlerimiz, engelli bakım merkezlerimiz gibi Bakanlığımıza ait kurum ve kuruluşlarda herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını tespit ettik." diyen Selçuk, bu kurumlarda hizmetlerin devam ettiğini dile getirdi.

"TOPLAM BİN 500'E YAKIN HANEYİ ZİYARET ETMİŞ DURUMDAYIZ"

Selçuk, Elazığ ve Malatya'da 119 ekip ve 600'ü aşkın personel ile psikososyal destek hizmetlerini yürütmeye devam ettiklerini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine sahada da faaliyetlerimizi daha etkin yürütmek adına 2 mobil sosyal hizmet merkezimiz devrede. Özellikle depremin çocuklarımızın üzerindeki olası negatif izlerini önlemek ve azaltma anlamında uzmanlarımız sahada çalışmalara devam ediyor. Bugüne kadar dünkü verileri de güncelleyince bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret etmiş durumdayız. 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık, ihtiyaçlarını tespit ederek Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Ailelerimize de hizmet modellerimiz doğrultusunda yardımcı olmaya devam etmekteyiz."

"8 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARDIK"

Türkiye Afet Modeli uyarınca ayni yardımları toplama görevini de yürüttüklerini dile getiren Selçuk, depremin akabinde Malatya ve Elazığ'daki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını harekete geçirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (29 Ocak 2020 Çarşamba)

Selçuk, "Kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektör ve vatandaşlarımızdan gelen yardımları süratle depolarımıza yönlendirdik. AFAD ve Kızılay aracılığıyla da vatandaşlarımıza ihtiyaçları dağıtılmakta. Depremde etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ilk etapta sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızca kullanılmak üzere 8 milyon lira kaynak aktardık. İlerleyen günlerde de ihtiyaca binaen bu kaynak aktarımı devam ettirilecek." şeklinde konuştu.

ERTELENEN PRİM BORÇLARINA TAKSİTLENDİRME

Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak da Elazığ ve Malatya'da çalışanların işlerini güvende tutabilmek ve iş verenlerin yanında olmak için çalışma yaptıklarını vurguladı.

"Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık. Ertelenen pirim borçlarını da 12'ye kadar faizsiz olarak taksitlendirme imkanı olacak. İşsizlik ödeneğini de öne çekerek 31 Ocak'ta ödemeye başlayacağız. Diğer bir konu da depremde etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın prim borçlarına, katılım payı ödemeksizin sağlık hizmetine ulaşabilecekler." ifadelerini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bir de tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımız muayene, ilaç, optik, ortez ve protez, bütün diğer tıbbi malzemelerde de katılım paylarını 30 Nisan 2020 tarihine kadar almayacağız. Dolaysıyla ihtiyaç duyulan reçeteli ilaçlarda anlaşmalı eczanelerden diğer tıbbi malzemeler de anlaşmalı firmalardan ücretsiz temin edilebilecek. Yine dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya'da işsizlik ödeneği ödemelerimizi de öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri de 31 Ocak'ta gerçekleştireceğiz. Gelecek haftaydı, bir hafta öne almış olduk. Bu süreçte gördük ki, ülkemizde gerçekleşen her türlü afete karşı daha önceki yıllara göre daha çok hazırlıklı, çok daha tedbirli bir durumdayız. Bakanlıklar, bütün kurumlar, sivil toplum kuruluşları, herkes çok hızlı bir şekilde koordine olarak, elinden geleni yapmaya uğraşıyor."

Sadece bu bölgeden değil Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama kurtarma görevlilerinin de canla başla çalıştığına dikkati çeken Selçuk, bağışta bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Selçuk, bir daha böyle acılar yaşanmaması temennisinde bulunarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşmak için bölgede olduklarını kaydetti.

Bölgede olmaya devam edeceklerini dile getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaralılara acil şifa, vatandaşlara başsağlığı diledi.