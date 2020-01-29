Hazine’den TLREF’e endeksli ilk ihraç! 4 kat talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal mimaride TL ile çalışılabilmesi için kritik öneme sahip olan ve Borsa İstanbul tarafından 17 Haziran 2019'dan itibaren yayınlanmaya başlayan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi. İhaleye 4 kattan fazla talep geldi.



İHALEDE 9.8 MİLYAR TL TALEP

Finansal araçların çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletmesi açısından kritik olan ihaleye 9 milyar 790 milyon liralık teklif gelirken, 2 milyar 147 milyon liralık satış yapıldı. Dönemsel faiz oranı ise yüzde 2.46 oldu. İhale öncesi yapılan rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 3 milyar 620 milyon liralık talep gelirken, piyasa yapıcı bankalara 1 milyar 250 milyar TL'lik satış yapıldı. Kamu kurumlarına da 650 milyon liralık satış gerçekleştirildi. Böylece toplam satış miktarı 4 milyar 47 milyon TL oldu. TLREF'e endeksli tahvile toplamda piyasa yapıcı bankalar ve ihale ile birlikte toplamda 13 milyar 410 milyon lira ile 3 milyar 397 milyon TL olan satışın 4 katı talep geldi. 26 Ocak 2022 vadeli tahvil 3 ayda bir kupon ödemeli olacak.



DOLARİZASYONU AZALTIYOR

Bankaların faiz riskini döviz likiditelerini kullanmadan yönetmelerini sağlayan TLREF, sistemde dolarizyonu azaltması açısından kritik öneme sahip bulunuyor. Değişken faizli kredilerin önünü açan bu ürün aynı zamanda şirketlere yabancı para yerine uzun vadeli TL kredi kullandırılmasını da mümkün kıldı. Nitekim aralarında yabancı kurumlarında bulunduğu bazı bankalar, şirketlere TLREF'e endeksli uzun vadeli kredi vermeye başladı. Reel sektörün kur riskini de azaltan TLREF uygulaması, tüketim ve yatırım talebinin kur ve faiz dalgalanmalarından daha az etkilenmesini sağlayarak ekonomik aktivitenin oynaklığını da azaltacak. TLREF, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerin fiyatlamasında gösterge olarak kullanılabilmesi amaçlanmıştı.



TLREF NEDİR?

Finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek, Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturuldu. TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlandı. Son açıklanan verilere göre TLREF yüzde 10.1 seviyesinde bulunuyor.



20 MİLYAR LİRALIK İHRAÇ

Borsa İstanbul'un geçen yılın haziran ayında yayınlamaya başladığı TLREF'e endeksli ihraçlar, bankalar tarafından önemli bir ürün haline geline geldi. Bankacılık sektörü, geçen yılın ortasından bu yana TLREF'e endeksli yaklaşık 20 milyar liralık ihraç gerçekleştirdi. Hazine'nin dünkü hamlesinin ardından bankalar dışında reel sektör şirketlerinin de önümüzdeki dönemde TLREF'e endeksli ihraçları hızlandırması bekleniyor.

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