Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları 2020

2019 yılında kredi faizlerindeki indirimlerle kredi kullanarak ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar yeni yılda da bankaların geçtiğimiz yılda olduğu gibi yeni kampanyalar sunmasını bekliyor. Özellike ev ve otomobil almak isteyen kişiler konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıyor. Uzmanlar da önümüzdeki aylarda bankaların faizlerde indirim yaparak müşterlerine uygun kredi kullanma fırsatı yaratabileceğini belirtiyor.

İşte Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Garanti, Akbank, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99