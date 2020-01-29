MTV 2020 ilk taksit ödemesi son günü ne zaman? Yaş ve motor hacmine göre MTV 2020 hesaplama tablosu

Milyonlarca araç sahibi yakından ilgilendiren 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı yeni yılın başlamasıyla birlikte netleşti. Bilindiği üzere yılda iki kez yapılan MTV ödemeleri için ilk taksit Ocak ayının son günü sona eriyor. Dolayısıyla araç sahipleri tarafından konuya yönelik detaylar sıklıkla araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyat tablosu ile 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 motor silindir hacmi araçların yaş aralıklarına göre kaç TL MTV ödemesi yapacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

MTV 2020 İLK TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. İşlemler, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

MTV 2020 FİYAT HESAPLAMA TABLOSU

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, yaş aralıkları ve motor hacmine göre yeni 2020 MTV fiyat hesaplama tablosu ve ödemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.