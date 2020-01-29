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2020 ilk taksit ödemesi son günü ne zaman? Yaş ve motor hacmine göre hesaplama tablosu

2020 ödemesi ilk taksiti için son günlere girildi. Milyonlarca araç sahibi, yeniden değerleme oranı ile birlikte değişen MTV taksiti için ne kadar ödeme yapması gerektiğini merak ediyor. Güncel MTV fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yaş ve motor hacmine göre hangi aracın ne kadar ödeme yapması gerektiğini araştırıyor. Peki MTV fiyatları tablosu ile hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi yapacak. Haberimizin detaylarından ödemesi fiyat tablosu hakkında bilgi edinebilir; ödeme tarihleri ve hesaplama işlemi birçok başlığa yönelik fikir sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 14:59 ABONE OL
MTV 2020 ilk taksit ödemesi son günü ne zaman? Yaş ve motor hacmine göre MTV 2020 hesaplama tablosu

Milyonlarca araç sahibi yakından ilgilendiren 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı yeni yılın başlamasıyla birlikte netleşti. Bilindiği üzere yılda iki kez yapılan ödemeleri için ilk taksit Ocak ayının son günü sona eriyor. Dolayısıyla araç sahipleri tarafından konuya yönelik detaylar sıklıkla araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyat tablosu ile 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 motor silindir hacmi araçların yaş aralıklarına göre kaç TL MTV ödemesi yapacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

MTV 2020 İLK TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. İşlemler, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

MTV 2020 FİYAT HESAPLAMA TABLOSU

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, yaş aralıkları ve motor hacmine göre yeni 2020 MTV fiyat hesaplama tablosu ve ödemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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