Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma kapsamında yargılanan eski Boydak Holding yöneticilerine verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince yerinde bulundu. "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçlarından yargılanan sanıklar hakkında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hüküm, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

İstinaftan Boydaklar’a kötü haber

YARGILAMADA EKSİKLİK YOK

Kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı. Yargılamada eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu bildirildi. Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerin yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi. Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı anlatılan kararda, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi. Ceza Dairesi, gerekçeli kararla sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.







HİSSELER DEVREDİLMİŞTİ

Boydak Holding yöneticilerine yönelik yürütülen davanın 10. duruşmasında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince karar çıkmıştı. Mahkeme tutuklu sanıklar Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün, Memduh Boydak'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz sanıklar Mustafa, Erol, Bekir ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti.

Diğer tutuksuz sanık Halit Bayhan ise beraat etmiş, mahkeme ceza verilen 7 sanığa ait şirket hisselerinin de müsaderesine (devlete aktarılması) hükmetmişti.



YENİ İSİMLE DEVAM ETTİ

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Boydak Holding'in Kayseri'deki şirketlerine 2016 Ağustos ayında kayyum heyeti atanmıştı. Holding, daha sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, mahkeme kararıyla TMSF'ye devredilmişti. TMSF tarafından yöneltilen holdingde isim değişikliğine gidilmiş ve holdingin yeni ismi Erciyes Anadolu Holding olmuştu. Tüm bu gelişmeler üzerine Boydaklar bu karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu.



KLAVYE ŞÖVALYELERİ MAHKEMELERİ ETKİLEMEZ

Kararın ardından Erciyes Anadolu Holding'den açıklama geldi. Şirketin CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "1. derece mahkemeden sonra istinaf da kararı onadı. Şimdi kişisel mallara kayyum olarak atanma talebimizin yerel mahkemede karar verilmesi kaldı. Yani sosyal medyada kükreyip, klavye şövalyeliği yaparak, gazeteci tehdit ederek mahkemeleri etkilemek mümkün değil."