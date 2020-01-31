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2020 ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Şubat ayında ne kadar yatacak? AGİ hesaplama tablosu

Türkiye’de milyonlarca vatandaş asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte Şubat ayında ne kadar maaş alacaklarını öğrendiler. Hal böyleyken gözler bir diğer merak konusu olan ’ye çevrildi. Kişinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirim olan AGİ, her yıl artış gösteriyor. Bu yılki Asgari Geçim İndirimi zam miktarını merak eden vatandaşlar da arama motoru üzerinden ‘AGİ ne kadar oldu?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak 2020 bekâr ve evli AGİ hesaplama tablosuna haberimizin içerisinde yer verdik. İşte ‘AGİ ne kadar, kaç TL oldu?’ sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 12:25 ABONE OL
2020 AGİ ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi AGİ Şubat ayında ne kadar yatacak? AGİ hesaplama tablosu

Türkiye'de milyonlarca çalışan Şubat ayında alacakları zamlı maaşlar için beklemeye koyuldular. Kişinin kendisi ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirim olan ile ilgili akıllarında soru işareti olan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'AGİ ne kadar, kaç TL oldu?' sorusunu araştırıyor. Bilindiği üzere, Asgari ücret zammı daha önce açıklanmıştı. Ancak Asgari Geçim İndirimi, farklı etkenlere göre değişkenlik gösterdiği için bazı çalışanlar, tam olarak ne kadar AGİ alacaklarını bilmiyor. Durum böyle olunca AGİ ne kadar oldu? ve evli bekar AGİ hesaplama tablosu merak konusu olmaya devam ediyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

AGİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ŞUBAT AYINDA NE KADAR YATACAK? AGİ HESAPLAMA TABLOSU

2020 AGİ ne kadar oldu? sorusu ve AGİ hesaplama tablosunu haberimizde bulabilirsiniz…

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2020 AGİ ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Şubat ayında ne kadar yatacak? AGİ hesaplama tablosu
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