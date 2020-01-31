Anadolu Sigorta 1.3 milyonluk Ali Kaplan hasar bildirimi aldı

BUGÜN NELER OLDU

ANADOLU Sigorta, depremin ardından, Elazığ, Malatya ve civar bölgelerdeki sigortalılardan şu ana kadar 39 hasar dosyasıyla toplam tahmini 1 milyon 297 bin TL'lik hasar bildirimi aldı. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, "İlk andan itibaren bölgede yaşananları yakından takip ediyoruz. 7/24 çalışan çağrı merkezimiz, acentelerimiz, online hizmet kanallarımız ve acil durum aracımızla tüm sigortalılarımızın yanındayız. Talepleri hızla cevaplamak için çalışıyoruz" dedi.Ali Kaplan, şu bilgileri verdi: "Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmalarına destek olacağız."