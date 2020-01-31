Çinli turisti Kolombiya ve Meksikalılarla telafi edeceğiz

Dünyanınen büyük 4 turizm fuarından biri olan EMITT, 24'üncü kez kapılarını açtı. Fuarın ana gündem maddesi ise Korona Virüsü oldu. Çinli turistin payının düşük olduğunu ve sektörün bundan çok büyük yara almayacağını vurgulayan turizmciler, "Bu pazardan yaşayacağımız kaybı Kolombiya, Meksika ve Japonya'dan telafi etmeyi planlıyoruz" dedi.Fuarda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin'den bu yıl 550 bin civarında turist beklediklerini ve bunun bir kısmını kaybetmenin 2020 hedeflerini engellemeyeceğini söyledi. Ersoy, "Gelişmeleri adım adım izliyoruz. Birkaç hafta içinde eylem planımızı açıklayacağız" dedi.Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Levent Ak, "Yabancı turist sayısında ilk sırada Çinliler var. Olası virüs krizi devam ederse bir miktar etkileniriz ancak sarsılmayız. Kaybı Kolombiya, Meksika ve Japonya ile telafi etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Çinli turistin Türkiye'de kültür turu yaptığını belirterek, "Pamukkale'de otellerin yüzde 15-20'sini Çinliler dolduruyor. Alternatif pazarlarla kaybı telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.Fuarın açılış konuşmasını yapan Hyve Group Direktörü Hacer Aydın, EMITT'in dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında olduğunu söyledi. 50 ülkeden 1000'i aşkın firmanın katıldığı fuar, 60 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayacak. Türkiye'de 33 il ve 35 ilçenin stant açtığı fuar 4 gün sürecek fuarda 4 milyar TL'lik iş hacmi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU