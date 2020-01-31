Kapıya kadar fiber geliyor

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Fiberaltyapı hem ofis hem de evlerin değerini artıran en önemli unsur. Bu konuda yatırım atağına devam edeceklerinin altını çizen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2020'de de Türkiye'nin her mahallesine fiber götürme hedefiyle çalışmalarının süreceğinin sözünü vermişti.İstanbul'da 1 haftada internet sözünün taahüdünü veren Önal, "Türkiye genişbant internet penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl İstanbul'da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz" dedi.Şimdi o mesajın karşılığı olarak ekipler hızlı bir dönüşüm çabasıyla ofis ve evlerin kapısına kadar götürüp bağlantıyı kuruyor. Ümit Önal, fiber altyapının akıllı ev ve ofisler için temel bir altyapı sağlayacağının altını çizerken, 5G dönüşümü için de önemli bir adım olacağını sözlerine ekledi. Önce fiber altyapının dairelere kadar çekilmesinden sonra Türk Telekom ekibi uygun tarife ile ofis ve evlerde fiber bağlantıyı kullanıma sunuyor.